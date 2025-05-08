İlçesi genelinde yürütülen önleyici kolluk devriyesi faaliyetinde, vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
Jandarma ekipleri, şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulması gerektiğini vurgulayarak, vatandaşların bilinçli ve dikkatli davranmalarının önemine dikkat çekti.
Yetkililer, toplum destekli kolluk faaliyetlerinin ilçede belirli aralıklarla sürdürüleceğini belirtti.
Muhabir: Alpaslan Demir