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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Akdağmadeni’nde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Görevliler tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 11,80 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Akdağmadeni Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; 13 Ocak 2024 tarihinde uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen (06 XXX) plakalı şüpheli araca yapılan operasyonda (Y.D.), (M.Ş.) ve (Ş.Ş) isimli şahıslar üzerinde ve araçta yapılan arama neticesinde; Yakalanıp gözaltına alınan (3) şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Yozgat İl Jandarma Komutanlığımızca uyuşturucu madde bulunduran, kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadelerini kullandı.