Yozgat’ta Kadıpınarı Tabiat Parkı’nda denetim gerçekleştirildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü iş birliğiyle Kadıpınarı Tabiat Parkı’nda denetim ve kontrol faaliyetleri yürütüldü.

Yetkililer, çalışmanın orman yangınlarının önlenmesi ve yaban hayatının korunması amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik faaliyetlerin ve orman yangınlarıyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.