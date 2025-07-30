Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Komutanlığı tarafından, Çekerek İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Süreyya Bey Barajı’nda kıyı kontrolü ve amatör balıkçıların malzemelerine yönelik denetim yapıldı.
Gerçekleştirilen denetimlerde, doğal yaşama duyarlılık, yangın riskine karşı dikkatli olunması ve suya giren vatandaşların boğulma tehlikesine karşı tedbirli davranmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.
Muhabir: Selma Şahin