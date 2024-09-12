İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının açılması kapsamında 10 Eylül 2024 tarihinde Bilal Şahin İlk ve Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere yönelik bilgilendirme semineri yapıldı.

Seminerde öğrencilere; genel trafik kuralları, trafik güvenliği, okul servis araçlarının kullanımı, emniyet kemeri kullanımının önemi, yaya ve okul geçitlerinin kullanımının önemi konularında bilgiler verildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “2024-2025 eğitim ve öğretim yılının açılması kapsamında; İl Jandarma Komutanlığı Trafik Birimlerimizce; 10 Eylül 2024 tarihinde merkez ilçe Bilal Şahin İlk ve Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere yönelik bilgilendirme semineri yapılmıştır. Faaliyet esnasında öğrencilerimize; genel trafik kuralları, trafik güvenliği, okul servis araçlarının kullanımı, emniyet kemeri kullanımının önemi, yaya ve okul geçitlerinin kullanımının önemi konularında bilgiler verilerek broşür dağıtımı yapılmıştır” denildi.