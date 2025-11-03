Yozgat İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Akdağmadeni ve Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından alkol uygulamaları gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında alkollü araç kullandığı tespit edilen iki sürücüye idari para cezası uygulanırken, sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alındı.

Yapılan denetimde, Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında Trafik Timi tarafından durdurulan N.Ç. isimli şahsın yapılan kontrolde 2.00 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye, aracının geçerli sigortası bulunmaması nedeniyle 993 lira, sürücü belgesini yanında bulundurmaması nedeniyle 2 bin 167 lira olmak üzere toplam 14 bin 782 lira idari para cezası uygulandı. N.Ç.’nin ehliyeti 2 yıl süreyle geri alındı.

Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Trafik Timi ve Asayiş Timi tarafından yapılan yol kontrolünde durdurulan N.D. isimli sürücünün ise 0.71 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye 11 bin 622 lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesi 2 yıl süreyle geri alındı.

Jandarma ekiplerinin, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla denetimlerine aralıksız devam edeceği bildirildi.