Komutanlık personeli, gazilerin evlerine giderek hal ve hatırlarını sordu. Ziyaretlerde gazilerin vatan için yaptıkları fedakârlıklara teşekkür edildi ve kendilerine çeşitli hediyeler takdim edildi.

Jandarma yetkilileri, gazilerin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Bağımsızlık ve hürriyet uğruna büyük fedakârlık gösteren gazilerin, milletin onur ve gurur kaynağı olduğu ifade edildi.

İl Jandarma Komutanlığı, gazilerin hayatlarına duyulan saygı ve minnetin her daim süreceğini belirterek kamuoyuna mesaj verdi.