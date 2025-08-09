Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı, sorumluluk sahasında düğün, nişan ve asker uğurlama eğlencelerinde silahla ateş edilmemesi için denetim ve bilgilendirme çalışmaları yürütüyor.

Jandarma ekipleri, “Mutluluğa Kurşun Sıkma” temasıyla vatandaşların bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapıyor.

Vatandaşlara, sevinçlerini tehlikeli ve yasadışı silah sesleriyle değil, alkış ve tebessümlerle paylaşmaları çağrısında bulunuldu.

Jandarma, bu tehlikeli geleneğin sona erdirilmesi için toplumun tüm kesimlerini sorumluluk almaya davet etti ve “Mutluluğa kurşun sıkma, mutluluğu yaşat!” mesajını paylaştı.