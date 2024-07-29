Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 28 Temmuz 2024 günü Boğazlıyan ilçesi x mahallesinde ikamet eden K.T. isimli şüpheli şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 27 kök saksı ve toprağa ekili kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan K.T. isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

“MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK”

Konu ile ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 28 Temmuz 2024 günü Boğazlıyan ilçesi x mahallesinde ikamet eden K.T. isimli şüpheli şahsa tarlada yapılan operasyonda, 27 kök saksı ve toprağa ekili kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. K.T. isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlemler devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak uyuşturucu madde satan kullanan şahıslara yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecek ve toplumumuzu bu zararlı maddelerin etkilerinden korumak için var gücümüzle çalışmalara devam edeceğiz” denildi.