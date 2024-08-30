Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Akdağmadeni ilçesinde operasyon düzenlendi.

Akdağmadeni Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Ağustos 2024 günü Akdağmadeni ilçesinde yapılan operasyonda R.K. isimli şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüpheli şahsın aracında yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 61 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Konu ile ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince; ‘6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanuna Muhalefet Suçu’ kapsamında Yozgat İl Jandarma Komutanlığı birimlerimizce Akdağmadeni Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde; 28 Ağustos 2024 günü Akdağmadeni ilçesinde yapılan operasyonda R.K. isimli şüpheli şahsın aracında; 1 adet ruhsatsız tabanca ve 61 adet tabanca mermisi ele geçirilmiştir. Yakalanarak gözaltına alınan R.K. isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlemler devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak her türlü asayiş olayları ile mücadelemiz azim ve kararlıkla devam etmektedir” denildi.