Çekerek İl Jandarma Komutanlığı tarafından yük taşıyan araçların denetimi yapıldı.

Çekerek İlçe Jandarma Komutanlığı 14. Jandarma Trafik Timi tarafından 10 Temmuz 2024 günü Kadışehri-Sulusaray il yolunda yük taşıyan araç sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimde araç sürücüleri, araca fazla yük atmamaları, branda çekmeleri, hız kurallarına uymaları ve emniyet kemeri kullanmaları konularında bilgilendirildi.

Konu ile ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “10 Temmuz 2024 günü saat 13.30-15.00 saatleri arasında Çekerek İlçe Jandarma Komutanlığı 14. Jandarma Trafik Timi tarafından Kadışehri-Sulusaray il yolunda yük taşıyan araç sürücülerine yönelik denetim yapılmış olup fazla yük atmamaları, branda çekmeleri, hız kurallarına uymaları ve emniyet kemeri kullanmaları ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır” denildi.