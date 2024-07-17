Jandarma ekipleri Akdağmadeni Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 16 Temmuz 2024 günü Akdağmadeni’nin bir köyünde ikamet eden H.D. ve İ.G. isimli şüpheli şahısların evlerine operasyon gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyonda, 1 adet akü, 14 kök kenevir bitkisi, 25 adet tabanca mermisi, 20 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.D. ve İ.G. isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlemler devam ediyor.

Jandarma’dan yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak uyuşturucu madde satan kullanan şahıslara yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecek ve toplumumuzu bu zararlı maddelerin etkilerinden korumak için var gücümüzle çalışmalara devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

JASAT’TAN KAÇAMADI

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından adli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyon sonucunda bir kişi tutuklandı.

Jandarmadan yapılan açıklamada, “Yerköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Yozgat İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince 16 Temmuz 2024 günü hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan ‘10 yıl 15 ay’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.A. isimli şahıs Yozgat-Yerköy ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıs çıkarıldığı Adli Makamlarca tutuklanarak Cezaevine konulmuştur. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak Adli Makamlarca aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.