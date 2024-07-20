Jandarma Genel Komutanlığı, Yozgat dahil 81 ilde aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının önüne geçilmesi amacıyla Kadına Yönelik Şiddet Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

Son olarak Aksaray, Artvin, Kırklareli ve Yozgat’ta yapılan bilgilendirme toplantıları ile uygulamanın avantajları ve kullanım yöntemleri hakkında detaylı bilgiler verildi.

KADES NEDİR?

KADES (Kadına Yönelik Şiddet Acil Destek Uygulaması), Türkiye’de kadınlara yönelik şiddet olaylarının önlenmesi ve mağdurlara acil destek sağlanması amacıyla geliştirilmiş bir mobil uygulamadır. Uygulamanın içerisinde yer alan temel özellikleri şunlar:

Acil Yardım Butonu: Kullanıcılar, uygulama üzerinden bir acil yardım butonuna basarak en yakın kolluk kuvvetlerine (polise veya jandarmaya) hızlı bir şekilde yardım çağrısı yapabilirler. Bu buton, kullanıcıların acil durumlarda yardım talebinde bulunmasını sağlar.

Konum Bilgisi: Yardım talebinde bulunulduğunda, uygulama kullanıcının konum bilgisini güvenlik güçlerine ileterek hızlı bir müdahale sağlar. Bu sayede, yardım çağrısının geldiği yerin tespiti ve yardımın hızlı bir şekilde ulaştırılması kolaylaşır.

Şiddet Olayı Bildirimi: Uygulama, şiddet mağdurlarının yaşadıkları olayı kolayca bildirmelerini sağlar. Bu bildirimler, yetkili mercilere iletilir ve gerekli önlemler alınır.

Bilgilendirme ve Eğitim: KADES, kullanıcılarına şiddet mağduru olduklarında ne yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirici içerikler sunar. Ayrıca, şiddetle mücadele ve haklar hakkında eğitimler de sağlar.

Gizlilik ve Güvenlik: Uygulama, kullanıcıların gizliliğini ve güvenliğini ön planda tutar. Acil durum çağrıları ve kişisel bilgiler koruma altındadır.

KADES uygulaması, özellikle aile içi şiddet, cinsel şiddet ve diğer şiddet türlerine karşı koruma sağlayarak, mağdurların güvenliğini artırmayı hedefler.