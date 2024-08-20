Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından emniyet kemeri denetimi ve hız kuralları ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı 1. Jandarma Motorlu Trafik Timi tarafından Yozgat - Boğazlıyan il yolu Topçu Göleti mevkiinde sürücüler kontrol edildi. Yapılan kontrolde ekipler tarafından vatandaşlar trafik güvenliği ve kuralları, emniyet kemeri takmanın ve arka koltuktaki yolcuların emniyet kemeri takmasının önemi, hız limitleri, geçme kuralları ihlalleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Kontrolde eğitim broşürü dağıtıldı.

Konu ile ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı 1. Jandarma Motorlu Trafik Timi tarafından Yozgat - Boğazlıyan il yolu Topçu Göleti mevkiinde sürücüler kontrol edilerek, trafik güvenliği ve kuralları, emniyet kemeri takmanın ve arka koltuktaki yolcuların emniyet kemeri takmasının önemi, hız limitleri, geçme kuralları ihlalleri hakkında bilgilendirme yapılmış ve konular hakkında eğitim broşürü dağıtımı yapılmıştır” denildi.