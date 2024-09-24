Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, toplum güvenliğini artırmak amacıyla Toplum Destekli Kolluk Faaliyeti kapsamında önemli bir etkinlik gerçekleştirdi.

Düğünlerde silah atma olaylarına dikkat çekmek için organize edilen bilgilendirme faaliyeti, 93 vatandaşı hedef aldı.

“Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceğini Karartma” mottosuyla düzenlenen etkinlikte, jandarma ekipleri, vatandaşlara silah atmanın ciddi sonuçlarını anlatan broşürler dağıttı.

Jandarma, bu tür eylemlerin hem bireysel hem de toplumsal güvenliği tehdit ettiğine vurgu yaparak, gençlerin bu alışkanlıktan uzak durmalarını teşvik etti.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, düğünlerdeki silah atma olaylarının önlenmesi için bilinçlendirme çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi. Bu kapsamda, jandarma ekipleri, yerel etkinliklere katılarak, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmayı ve güvenlik konularında farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, jandarmanın bu tür girişimlerinin önemli olduğunu belirterek, düğünlerin kutlama amacıyla yapıldığını, silah kullanımının ise sadece endişe yaratacağını ifade ettiler. Jandarma, toplumda güvenlik bilincinin arttırılmasının, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam için hayati önem taşıdığını vurguladı.