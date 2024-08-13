Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında Eğitim faaliyeti düzenlendi.

Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı, Akdağmadeni’ne bağlı Pazarcık Köyünde 14 kadın ve 42 erkeğe bilgilendirme çalışması yaptı.

Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Eğitim Faaliyeti kapsamında; Yozgat İl Jandarma Asayiş Şube Müdürlüğü, Aile İçi Şiddetle Mücadele Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği ve Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Pazarcık Köyünde, 14 Kadın vatandaşa, Kadın Destek Uygulaması (KADES), 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, Güçlü Aile Güvenli Gelecek projesi ve Kadına El Kalkamaz projesi hakkında 42 erkek vatandaşa bilgilendirme faaliyeti icra edildi” ifadelerine yer verildi.