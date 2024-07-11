Yenifakılı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından toplum destekli kolluk faaliyeti gerçekleştirildi.

Yenifakılı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan köylerde vatandaşlar, anız yangınları, biçerdöver sahipleri ve biçerdöver operatörlerinin sorumlulukları, G sınıfı sürücü belgesi veya biçerdöver operatör belgesi olmayanların biçerdöver çalıştırmamaları, biçerdöverlerde her zaman 2 adet 6'şar kiloluk yangın söndürme cihazı bulundurulması konularında bilgilendirildi.

Konu ile ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Yozgat ili Yenifakılı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan köylerde yaz aylarında artan hava sıcaklıklarından kaynaklanan anız yangınları, biçerdöver sahipleri ve biçerdöver operatörlerinin sorumlulukları, G sınıfı sürücü belgesi veya biçerdöver operatör belgesi olmayanların biçerdöver çalıştırmamaları, biçerdöverlerde her zaman 2 adet 6'şar kiloluk yangın söndürme cihazı bulundurulması konularında bilgilendirme yapılmıştır” denildi.