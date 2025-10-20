Yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığı karargâhı ile bağlı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı bünyesinde eğitim görecek toplam 246 subay (13 muvazzaf, 233 sözleşmeli) alınacak.

Başvurular 20 Ekim’de Başlıyor

Başvurular, 20 Ekim 2025 tarihinde başlayacak ve 3 Kasım 2025 saat 23.59’a kadar devam edecek.

Adaylar başvurularını yalnızca Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTM) üzerinden,

[https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris](https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris)

adresine e-Devlet kapısı aracılığıyla yapabilecekler.

e-Devlet girişleri, şifre, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı yöntemlerinden biriyle gerçekleştirilecek.

Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Kılavuz ve Başvuru Detayları

Başvuru kılavuzu, aşağıdaki internet adreslerinde yayımlanacak:

[www.jandarma.gov.tr](https://www.jandarma.gov.tr)

[www.jsga.edu.tr](https://www.jsga.edu.tr)

[https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr](https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr)

[https://kamuilan.sbb.gov.tr](https://kamuilan.sbb.gov.tr)

Adayların başvuru öncesinde “2026 Yılı J.Gn.K.lığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu”nu dikkatlice incelemeleri ve tüm bilgileri eksiksiz girmeleri gerekiyor. Yanlış beyan, hatalı kodlama veya ilanların takip edilmemesinden doğacak sorumluluk adaylara ait olacak.

Başvurusu kabul edilen adayların sınav tarihi, yeri ve sınav uygulama esasları PTM sistemi üzerinden ilan edilecek.

Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

Başvuru yapacak adaylarda aranacak başlıca koşullar şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kılavuzda belirtilen en az dört yıllık lisans programlarından mezun olmak ya da Ocak 2026’ya kadar mezun olabilecek durumda bulunmak,

Lisans mezunları için 27 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1998 ve sonrası doğumlular),

Lisansüstü eğitimini tamamlayanlar için 32 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1993 ve sonrası doğumlular),

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

Hamile olmamak,

Herhangi bir nedenle askeri okul, emniyet veya jandarma eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

TSK, Jandarma veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görevliyken disiplinsizlik, sağlık ya da diğer nedenlerle ilişiği kesilmemiş olmak.

Ayrıca adayların, başvuru kılavuzunda belirtilen özel nitelikleri de taşıması gerekiyor.

Eğitim Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde

Başvurusu kabul edilen ve sınavlarda başarı gösteren adaylar, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı’nda eğitim görecek. Eğitimini başarıyla tamamlayan subay adayları, Jandarma Genel Komutanlığı’nın farklı birimlerinde görevlendirilecek.

Yeni alım süreciyle birlikte Jandarma Genel Komutanlığı’nın nitelikli personel gücünün artırılması ve genç mezunlara kamu görevinde kariyer fırsatı sunulması hedefleniyor.