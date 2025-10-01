Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Şefaatli İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım Müdürlüğü Hayvanları Koruma Denetim Ekibi ve Şefaatli Belediyesi, koordineli bir çalışma ile bahçede görülen Pitbull cinsi köpeği sahibinden teslim aldı.

Köpek, Şefaatli Hayvan Barınağı’na götürülmek üzere barınak sorumlularına teslim edildi.

Konuyla ilgili açıklamada, Pitbull Terrier ve diğer yasaklı ırkları üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, takas etmek, barındırmak, sergilemek, hediye etmek veya satmanın yasak olduğu belirtildi.

2025 yılı için bu fiili işleyenlere uygulanacak idari para cezasının 16 bin 634 lira olduğu, tutanak düzenlenerek idari para cezası işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.