Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorgun’da kreş öğrencilerine jandarma mesleğini tanıttı.
Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Özel Sorgun Çocuk Akademi Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde düzenlenen etkinlikte, öğrencilere jandarma mesleği hakkında bilgi verildi.
Etkinlik kapsamında çocuklara özel balonlar ve jandarma hikâye dergileri dağıtıldı. Ayrıca, çocuk jandarma timi maketi üzerinde uygulamalı etkinlik yapıldı.
Faaliyet ile çocukların jandarma mesleğini tanımaları, güvenlik güçlerine yönelik olumlu farkındalık kazanmaları ve keyifli vakit geçirmeleri amaçlandı.