Yapılan açıklamaya göre, bu faaliyet kapsamında Yozgat-Kadışehri İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında, köylerde ikamet eden vatandaşlara yönelik bir dizi bilgilendirme ve eğitim programı düzenlendi.

Kolluk kuvvetlerinin gerçekleştirdiği önleyici devriye faaliyetleri, sadece asayişi sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda toplumun sosyal sorunlarına da dikkat çekmeye yönelik olarak planlandı. Bu çerçevede, vatandaşlarla bire bir yapılan görüşmelerde, “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Bilgilendirme ve Farkındalık Eğitimi” verildi. Eğitimin temel amacı, aile içindeki şiddet olaylarının önlenmesi, şiddet mağduru bireylerin haklarının korunması ve şiddetin her türlüsüne karşı toplumda farkındalık yaratılmasıydı.

Eğitimlerde, katılımcılara öncelikle aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet konuları hakkında geniş bilgi sunuldu. Aile içi şiddetin fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel boyutlarına dair yapılan bilgilendirmede, bu tür şiddet vakalarının ne gibi olumsuz sonuçlar doğurduğu ve mağdurlara nasıl yardımcı olunabileceği üzerinde duruldu. Ayrıca, mağdurların başvurabileceği hukuki yollar, şiddetle mücadelede devlete ve sivil toplum kuruluşlarına düşen görevler anlatıldı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, bu tür faaliyetlerin toplumsal farkındalık yaratmaya yönelik çok önemli olduğunu belirterek, Aydıncık İlçe Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği bu etkinliğin Yozgat genelindeki diğer ilçelerde de yaygınlaştırılacağını ifade etti. Komutanlık, halkla iç içe olan kolluk kuvvetlerinin, toplumsal sorunlara duyarlı bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesinin önemine dikkat çekti.

Jandarma, bu tür toplumsal destek faaliyetlerinin, vatandaşların güvenliğini artırmanın yanı sıra, toplumda huzur ve barış ortamını güçlendireceğini vurguladı. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, toplum destekli kolluk hizmetlerinin kararlılıkla devam edeceğini ve bu tür eğitim programlarının toplumun her kesimine ulaşması için çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.

Bu tür farkındalık çalışmaları, Yozgat il sınırlarında yaşayan vatandaşların sadece güvenlik ihtiyaçlarına değil, aynı zamanda sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarına da hitap ederek, daha sağlıklı ve huzurlu bir toplum yaratmayı amaçlıyor.