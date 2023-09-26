Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı, çevrenin korunması ve vatandaşların bilgilendirilmesine yönelik denetim ve eğitimlerine aralıksız devam ediyor.

Bu çerçevede İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ormanlık alanda piknik yapan vatandaşları uyardı.

Çevre, doğa konularında farkındalık oluşturması hedefiyle çevre temizliği ile sıfır atık konularında verilen eğitimlerde cam bir atığın orman yangınlarına sebep olarak nefessiz bırakacak bir güce dönüşebileceğine dair bilgilendirmeler yapılırken, ormanlık alanlarda dikkat edilmesi gereken kurallar ile ilgili broşür dağıtıldı.

Aynı zamanda ekipler sorumluluk sahasında bulunan ormanlık alanlarda önleyici kolluk devriye faaliyeti icra edilerek yüksek risk taşıyan bölgelerde ormanlık alanlarda yangına sebep olabilecek mangal yakma, sigara izmariti atma, cam ve pet şişeleri ormanda bırakma gibi davranışlardan kaçınılması, kontrolsüz ateş veya duman gibi riskli durumlar gözlemlendiğinde 112 ihbar hattına ivedilikle bildirilmesi konusunda vatandaşlara eğitici ve uyarıcı bilgiler verildi. (Haber Merkezi)