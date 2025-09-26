Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, il jandarma komutanlıkları emrinde görevli personel, vatandaşlara Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ve aile içi şiddetle mücadele konularında bilgilendirme yaptı. Yapılan bilgilendirmelerde, kadınların karşılaştıkları şiddet durumlarında KADES uygulaması üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde yardım çağırabilecekleri anlatıldı.

Farkındalık Çalışmaları 4 İlde Gerçekleştirildi

Söz konusu bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları Artvin, Bursa, Uşak ve Yozgat illerinde gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri, vatandaşlarla birebir görüşmeler yaparak uygulamanın kullanımı, acil çağrı hattı ve şiddetle mücadele mekanizmaları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Kadınlara Destek Vurgusu

Jandarma yetkilileri, ihtiyaç duyulması halinde kadınların her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Şiddete karşı sıfır tolerans ilkemiz doğrultusunda, kadınların güvenliğini sağlamak için her türlü tedbiri alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, bu tür eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin kadınların kendilerini koruma bilincini artırmayı ve aile içi şiddetin önlenmesine katkı sağlamayı hedeflediğini kaydetti.