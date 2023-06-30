Yaşanan kazaların en aza indirilebilmesi, insanların sorunsuz bir şekilde seyahat ederek bayramlarını geçirmesi amacıyla bayramın 1. gününden itibaren yollardaki denetimlerini artıran Aksaray İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ve asayiş ekipleri, ilçe, belde ve köy yollarında geniş çaplı denetimler yapıyor. Karadan jandarma timlerinin, havadan da helikopterle denetim yapan jandarma ekipleri, yollarda yaşanan kural ihlallerini tespit ederek sürücülere cezai işlem uyguluyor. Jandarma helikopteriyle kilometrelerce uzaklıktan kural ihlallerini tespit eden jandarma ekipleri, ihlalleri telsizle yollarda görev alan jandarma ekiplerine bildiriyor. Denetimler esnasında seyir halinde emniyet kemeri kullanımı ve hız ihlalleri olmak üzere, cep telefonu kullanımı, uygunsuz şerit kullanma, hatalı şerit değiştirme, geçme kuralları, yanlış duraklama ve park etme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, yakın takip ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlama gibi kural ihlali yapan sürücüler havadan tespit edildi. Helikopterden tespit edilen kural ihlalleri uygulama noktalarındaki jandarma ekiplerine bildirilerek araçlar durduruldu. Jandarma ekipleri durdurulan araç sürücülerini hem bilgilendirdi hem de kural ihlallerinden cezai işlem uyguladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşımızın huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmelerini sağlamak amacıyla Kurban Bayramı tatili süresince denetim faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir” denildi. İHA