Orgeneral Çetin, jandarmanın faaliyetleri hakkında İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Özcan'dan bilgi aldı.

İl Özel idaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz ise Orgeneral Çetin'e yapılacak olan jandarma yeni hizmet binası ile ilgili bilgi verdi.

VALİ ÖZKAN’I ZİYARET ETTİ

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Vali Özkan, Orgeneral Çetin'i Yozgat’ta ağırlamaktan onur duyduklarını ifade ederek, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

ÇETİN’DEN ANLAMLI ZİYARET

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaret etti.

Orgeneral Çetin, Şehit Aileleri ve Gazilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın selamını iletti.

Çetin burada yaptığı açıklamada, “Şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz. "Allah bizi sizlere karşı mahcup etmesin. Devlet olarak millet olarak hep birlikte bu vatan için, bu millet için, şanlı bayrağımız için, canımızı feda etmeye hazırız" dedi.

VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Yozgat’a gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Vali Mehmet Ali Özkan aynalı kahvede vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinleyen Orgeneral Çetin, Ülkemizdeki huzurun her yerde devam etmesini istiyoruz. Sayın Valimiz de zaten burada gereken her şeyi yaparak huzurun çok daha iyi seviyeye gelmesi için çaba sarf ediyor" ifadesini kullandı.

Çetin, Yozgat’ın güzel ve huzurlu bir yer olduğunu dile getirdi.