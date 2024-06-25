Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştiren operasyonda 4 kök kenevir ele geçirildi.

Jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan operasyon kapsamında; Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 24 Haziran 2024 günü Sorgun’un bir mahallesinde yapılan operasyonda, E.A. isimli şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada; 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.A. isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlem devam ediyor.

Jandarma’dan yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak uyuşturucu madde satan kullanan şahıslara yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecek ve toplumumuzu bu zararlı maddelerin etkilerinden korumak için var gücümüzle çalışmalara devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.