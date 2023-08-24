Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’na stant kuran İl Jandarma Komutanlığı tarafından görevlendirilen ekiplerce vatandaşlarla sohbet edilip, güvenlik ve diğer hususlarda görüş alışverişi yapılarak vatandaşların ihtiyaçları olup olmadığı sorulup broşür dağıtılıyor.

"JANDARMA MİLLETİMİZİN EMRİNDEDİR"

İl Jandarma Komutanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “24-27 Ağustos 2023 tarihleri arasında Yozgat Fuar Merkezinde icra edilecek olan Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’na; Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce Jandarma Teşkilatımızı ve Trafik Jandarmasını tanıtıcı (2) Motosiklet Timi, Seyyar Radar kurulumu, (1) Mobil PTS cihazı, trafik hizmetlerinde kullanılan yardımcı malzemeler ile afiş, broşür gibi tanıtıcı materyalleri sergilemek üzere Yozgat Fuar Merkezi'nde stant açılmıştır. ‘Reflektör Tak Görünür Ol’ ve ‘Güvenli Trafik Güvenli Tarım’ kampanyaları kapsamında; ziyaret esnasında vatandaşlarımızla sohbet edilip, güvenlik ve diğer hususlarda görüş alışverişi yapılarak vatandaşların ihtiyaçları olup olmadığı sorulmakta, her zaman jandarmanın milletimizin emrinde olduğu hatırlatılarak ziyaretçilere çeşitli hediyeler takdim edilmektedir” denildi. Haber Merkezi