Jandarma Camilerde Bilgilendirme Yaptı

Merkez, Akdağmadeni, Boğazlıyan ve Çekerek İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, 2 Mayıs 2025 tarihinde Cuma namazı öncesi ve sonrası cami cemaatine yönelik bilgilendirme etkinlikleri düzenlendi.

Etkinlikte vatandaşlara, trafik kurallarına uyumun hayati önem taşıdığı vurgulanarak şu konularda bilgilendirme yapıldı: “Seyir halindeyken cep telefonu kullanımının yasak olduğu, emniyet kemeri kullanımının zorunlu olduğu, hız limitlerine riayet edilmesi gerektiği, takip mesafesinin korunmasının kazaları önlemede önemli bir unsur olduğu, traktörlerde ROPS (Devrilme Koruma Sistemi) kullanımının can güvenliği açısından gerekliliği, traktörlerde reflektör ve sarı flaşör lamba gibi görünürlüğü artırıcı ekipmanların kullanılması gerektiği, genel trafik kurallarına uyulmasının önemi.”

Etkinlik kapsamında vatandaşlara bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla bilgilendirme çalışmalarının azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.