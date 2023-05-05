“Trafik Dedektifleri” ve “İyi Dersler Şoför Amca”Projelerikapsamında; Sarıkaya İlçesi Küçükçalağıl köyü İlk ve Ortaokulu ile Aydıncık İlçesi Baydiğin İlk ve Ortaokulu öğrenciler jandarma ekipleri tarafından bilgilendirildi.

Düzenlenen eğitimde Trafik Güvenliği ve Kuralları, Emniyet Kemeri Takmanın Önemi, Trafikte Görme, Görülme ve Duyma, Yaya ve Okul Geçitleri, Trafik Kazaları ve Bu kazalardan Kaynaklı Olası, Can Kaybı ve Yaralanmaların Azaltılması/Önlenmesi amacıyla seminer verilerek bilgilendirme ve eğitim verildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yozgat Valiliği koordinesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak öğrencilerimizi kamu yararına aydınlatmak ve bilgilendirmek maksadıyla eğitsel etkinliklere devam edilecektir” ifadelerine yer verildi. Alpaslan Demir