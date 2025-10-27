Konya'nın Ilgın ilçesinde jandarma aracının şarampole devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı.
İlçeye bağlı Belekler Mahallesi'nde yaşanan bir olaya takviye ekip olarak giden Ilgın İlçe Jandarma Komutanlığına ait jandarma aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan 4 asker ambulanslarla Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ilgın Kaymakamı Mustafa Maslak, Belediye Başkanı Ömer Apil ve AK Parti İlçe Başkanı Ömer Emre hastanede askerleri ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.
Yaralı askerlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA