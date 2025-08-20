Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre başvurular, 20 Ağustos – 3 Eylül 2025 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

Alım Yapılacak Branşlar

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından alınacak 8 bin uzman erbaş kadrosu şu şekilde dağıtılacak:

7 bin 87 Jandarma,

3 At Bakıcısı,

10 Bot Serdümeni,

500 Sıhhiyeci,

80 Muhabere,

10 Havacılık (5 Uçak/Helikopter Teknisyen Yardımcısı, 5 Havacılık İtfaiyesi),

300 Lojistik (mesleki nitelikli),

10 Bando.

Başvuru Şartları

Başvuru yapacak adaylarda aranan genel koşullar şu şekilde sıralandı:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

Eğitim şartı: Ortaöğretim (lise), ön lisans veya lisans mezunu olmak,

KPSS koşulu:

Jandarma, at bakıcısı, bot serdümeni, sıhhiyeci, muhabere, havacılık ve bando branşları için 2023 veya 2024 KPSS’den (P3, P93, P94) en az 60 puan,

Lojistik branşı için 2024 KPSS’den (P93, P94) en az 50 puan,

İlköğretim (ortaokul) mezunlarından KPSS şartı aranmayacak; ancak başvuru kılavuzunda belirtilen mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak gerekecek.

Yaş şartı: 01 Ocak 2025 itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 27 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1998 – 01 Ocak 2006 doğumlular)

Askerlik şartı: Askerlik yapmış olmak zorunlu değil. Ancak askerlik hizmetini yapan adayların birlik komutanlığınca düzenlenen nitelik belgesinden en az 80 puan almış olması gerekecek.

Terhis süresi: Askerlik görevini tamamlamış adaylar için terhisin üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olması (20 Ağustos 2020 ve sonrası).

Boy-kilo şartı: En az 167 cm, en fazla 210 cm boyunda olmak ve başvuru kılavuzundaki tabloya uygun kilo oranına sahip bulunmak.

Sağlık raporu: Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş hastanelerden “Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık raporu almak.

Eğitim ve disiplin şartı: Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nden herhangi bir sebeple çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle uzaklaştırılmamış olmak.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Adaylar başvurularını 20 Ağustos – 3 Eylül 2025 tarihleri arasında Jandarma Genel Komutanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirecek. Başvuru kılavuzunda tüm detaylara yer verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı yetkilileri, adayların başvuru şartlarını dikkatle incelemeleri gerektiğini belirterek, özellikle KPSS puanı, yaş kriteri ve sağlık şartları konusunda eksiksiz belge sunmalarının önemine dikkat çekti.