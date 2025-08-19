Amerikalı grafik tasarımcı Joe Caroff, 17 Ağustos 2025’te New York’ta, 103 yaşında hayata veda etti.

Doğum Gününden Bir Gün Önce

Ölümü, 18 Ağustos’ta kutlayacağı 104. doğum gününden yalnızca bir gün öncesine denk geldi.

Roselle, New Jersey'de Belaruslu göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Caroff (1921–2025), Brooklyn’deki Pratt Institute’da öğrenim gördü.

II. Dünya Savaşı sırasında ABD Ordusu’nda görev yaptı. Savaştan sonra kariyerine New York’ta başladı.

1965'te kendi ajansı J. Caroff Associates’ı kurdu.

1986’da Lon Kirschner ile Kirschner Caroff adında bir ortaklığa girdi.

Hollywood Tarihine Damga Vuran Çalışmalara İmza Attı

Caroff, filmlere ait yüzlerce posterin yanı sıra, ikonik James Bond 007 logosuna entegre tabanca tasarımıyla sinema dünyasında efsaneleşti.

Ayrıca West Side Story, Cabaret, Last Tango in Paris ve Zelig gibi filmler için posterler ve yazı işleri oluşturdu; The Last Temptation of Christ ve Death of a Salesman gibi yapımlar için ise animasyonlu başlıklara katkıda bulundu.

2006'da grafik tasarım kariyerini sona erdiren Caroff, sonraki yıllarında resim ve çizim çalışmaları yaptı, birçok sergide eserlerini sundu.

Eşi Phyllis Caroff ile New York’ta yaşayan sanatçı, vakıf aracılığıyla öğrenciler için burs imkânları da sağladı.