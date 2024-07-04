İzzet Ulvi Yönter siyasetçidir. Haberin detayları için okumaya devam edin…

İzzet Ulvi Yönter, Türk siyasetçi olarak tanınmaktadır. 11 Mayıs 1976'da Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde doğan Yönter, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuş ve Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İktisat Politikası alanında yüksek lisans yapmıştır. Gazi ve Anadolu Üniversiteleri'nde iktisat doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

Kariyerine Ulaştırma ve Enerji ile Tabii Kaynaklar bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda müfettiş olarak başlamıştır. Siyasi kariyerinde ise 25 ve 26. Dönemlerde İstanbul Milletvekili olarak görev yapmış, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda üyelik görevinde bulunmuştur. Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı olarak da görev almaktadır.

İngilizce dilinde iyi düzeyde bilgi sahibi olan Yönter, evli ve bir çocuk babasıdır.