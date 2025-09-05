1982 doğumlu İzzet Özilhan, Anadolu Grubu’nun kurucularından olan Tuncay Özilhan’ın oğludur.
Eğitimini Amerika Birleşik Devletleri’nde Hofstra Üniversitesi’nde Bankacılık ve Finans üzerine tamamlayan Özilhan, iş hayatına 2006 yılında Coca-Cola A.Ş.’de Marka Temsilcisi olarak adım attı.
Daha sonra Coca-Cola Hellenic A.Ş.’de Satış Yöneticisi olarak çalıştı.
2011 yılında Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaya başlayan Özilhan, grubun farklı sektörlerdeki yatırımlarını yönlendiren önemli isimlerden biri haline geldi.
İzzet Özilhan, 2011 yılında ünlü oyuncu Yasemin Ergene ile evlenmiştir.
Çiftin bu evlilikten iki kız çocuğu bulunmaktadır.
Boşandılar Mı?
Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 3 Eylül 2025 itibarıyla boşandıklarını duyurdu.
Özilhan, sürecin tamamen karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde gerçekleştiğini vurguladı.