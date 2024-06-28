Yeşilçam’ın efsanelerinden biri olan İzzet Günay’ın apar topar hastaneye kaldırılması üzerine İzzet Günay’ın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki İzzet Günay kimdir? İzzet Günay neden hastaneye kaldırıldı?

İZZET GÜNAY KİMDİR?

İzzet Günay, 21 Ağustos 1934 tarihinde İstanbul'un Üsküdar semtinde, Salacak'ta dünyaya geldi. Ailesinin ikinci çocuğu olan Günay, babası Necati Bey'in Salacak şehir hatları vapurları iskelesi yöneticiliği yaptığı dönemde büyüdü. Eğitim hayatına 1949 yılında Deniz Lisesi'nde başladı ancak iki yıl sonra asker olmaktan vazgeçerek Haydarpaşa Lisesi'nde lise eğitimini tamamladı.

Lise yıllarının ardından İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde teknik ressam olarak çalışmaya başladı. Bir süre dans hocalığı yaptı ve ardından askerlik görevini yerine getirdi. Askerlik sonrası linyit kömürü ticareti ile uğraşan Günay, 1957 yılında bir gazete ilanı aracılığıyla Dormen Tiyatrosu'na başvurdu ve kabul edildi. İlk profesyonel sahne deneyimini "Kara Ağaçlar Altında" adlı oyunda ufak bir rolle yaşadı.

1957-1963 yılları arasında "Sokak Kızı İrma", "Pasifik Şarkısı Zafer Madalyası" gibi birçok oyunda rol aldı ve sahne amirliği yaptı. Sinemaya 1958 yılında Kemal Film yapımı "Kırık Plak" filminde Zeki Müren'in şoförü rolüyle adım attı. Birkaç ufak rolün ardından "Varan Bir" filmiyle başrol oyunculuğuna terfi etti ve 100'den fazla filmde yer aldı. 1970'li yıllarda sinemayı bırakarak klasik Türk Sanat Müziği dalında solistlik yaptı ve sahneye çıktı.

Günay, 15 Mayıs 1985'te açtığı antikacı dükkanını 14 yıl işletti ve 1999 yılında dükkanını satarak devretti. Sonraki yıllarda az sayıda televizyon dizisinde rol aldı. Sanat hayatı boyunca pek çok başarıya imza atan Günay, 1964 yılında "Ağaçlar Ayakta Ölür" filmindeki performansıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en başarılı oyuncu ödülünü kazandı.

EVLİLİKLERİ VE AİLE HAYATI

İzzet Günay, 1963 yılında İzmir'de Semine Hanım ile evlendi. Ne yazık ki, Semine Hanım 4 Mayıs 1968'de beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

1970 yılında İpek Hanım ile evlenen Günay'ın, 1971 doğumlu Ömer adında bir oğlu vardır.