İzzet Eren sosyal medya da araştırılmaya başladı. Peki İzzet Eren kimdir? İzzet Eren neden gündem oldu?

Londra sokaklarında ismi sıkça anılan ve kamuoyunun dikkatini çeken Tottenham Boys çetesinin lideri İzzet Eren, hem yasa dışı faaliyetleri hem de gizemli kişiliği ile merak uyandırıyor. Peki, İzzet Eren kimdir ve bu çete nasıl bir yapılanmaya sahiptir? İşte tüm detaylar.

İzzet Eren Londra'da faaliyet gösteren Türk çetesi Tottenham Boys'un lideridir.

İZZET EREN KİMDİR?

İngiltere'nin başkenti Londra'da organize suç örgütleri arasında önemli bir yer edinen Tottenham Boys çetesinin lideri İzzet Eren, uzun yıllardır çete faaliyetleriyle tanınıyor. 1990'lı yıllarda uyuşturucu suçlarından dolayı hüküm giyen Eren, sınır dışı edildikten sonra tekrar Londra'ya dönerek çete liderliğine devam etti.

2015 yılında silah bulundurma suçlamasıyla yakalanan Eren, mahkemeye çıkarıldı ve 2016 yılında hapisten kaçış girişiminde bulundu. Bu süreçte yargılandığı davalarda çete üyeleriyle birlikte toplam 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2019 yılında Türkiye'ye iade edilen Eren, bir ay içinde hapisten kaçmayı başardı ve 2022 yılına kadar Moldova'da saklanarak dikkatleri üzerine çekti. Son olarak, Moldova'nın başkenti Kişinev'de bir kafede silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayda, kasklı ve elektrikli scooter kullanan bir saldırgan, Eren'e üçü başına olmak üzere toplam yedi kurşun sıkarak olay yerinden kaçtı.

NEDEN GÜNDEM OLDU?

İzzet Eren'in ölümü, Avrupa'daki organize suç dünyasında geniş yankı uyandırdı. Liderliğini yaptığı ‘Tottenham Turks’ çetesi, Londra’da uyuşturucu ticaretinden silahlı saldırılara kadar birçok suçla ilişkilendirilmişti. 2022’de Moldova’da yakalanmasına rağmen İngiltere’ye iade edilmemesi ve serbest bırakılması da dikkat çekmişti. Bu olay, Eren'in geniş suç ağı ve etkisinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.