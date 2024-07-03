İzzet Çapa, vatandaşlar arasında araştırılan isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya da merak edilen isimlerden biri olan İzzet Çapa’nın hayatı merak ediliyor. Peki İzzet Çapa kimdir? İzzet Çapa’nın hayatı ve biyografisi…

İZZET ÇAPA KİMDİR?

1965 yılında İstanbul'da doğan İzzet Çapa, 1.71 metre boyunda, 86 kilo ve Oğlak burcudur. 2022 yılı itibarıyla 57 yaşındadır.

1983-1986 yılları arasında şarkıcı Sema Heper ile evli kalmış, ancak çift daha sonra anlaşmazlık nedeniyle yollarını ayırmıştır.

İzzet Çapa'nın babası, 'Çapamarka'nın sahibi fabrikatör Bedii Çapa, annesi ise modacı Gürnar Uğurlu'dur.

Annesi ve babası ayrıldıktan sonra, babasının ilk eşi Fikret Şeneş'ten olan üvey kardeşleri Ahmet (d.1945) ve Celal, annesinin ikinci eşinden olan üvey kardeşleri Uğur ve Onur vardır.

İzzet Çapa, anne ve babasının tek ortak çocuğudur ve öz kardeşi bulunmamaktadır. Çocukluğu İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde geçmiştir.

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde tamamlamadan bırakan İzzet Çapa, eşi Sema Heper ile birlikte bir moda evi kurmuş ancak bu girişimi iflasla sonuçlanmıştır.

Bu süreçte eşinden boşanan Çapa, annesinin gelinlik işi yapan şirketinin başına geçmiştir.

İzzet Çapa, İstanbul'da 'Dedikodulu Meyhane', 'Akademi 14', 'Cahide', 'Joke Perestroyka', 'Al Jamal', 'Joke College', 'Joke Queen' ve 'Longtable' gibi birçok ünlü mekanı işletmiştir.

Ayrıca Habertürk ve Hürriyet gazetelerinde yaptığı röportajlarla dikkat çekmiştir. Skytürk 360 ve TV8 kanallarında 'İzzet Paşa' adlı sohbet eğlence programlarını hazırlayıp sunmuştur.