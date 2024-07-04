İzmir’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Turkcell U16/U18 Atletizm Türkiye Şampiyonası’na Yozgat’ı temsilen katılan atletler 1 gümüş, 2 bronz madalya aldı.

İzmir’de düzenlenen yarışmalarda gülle atmada Nisa Pekyürek gümüş madalya. Emine Nur Bektaş Cirit atma ve Disk atma bronz madalya aldı. Gülten Şahin bin 500 metre koşusunda 7’inci oldu.

Sorgun Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde Atletizm Antrenörü Adem Öksüz eşliğinde hazırlanan Sorgunlu sporcular başarılarına yenisini eklemeye devam ediyorlar.