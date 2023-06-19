Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, alışveriş esnasında bir kişiye sahte para verdiği tespit edilen kişiyi tespit etti. Çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen H.T., polis ekipleri tarafından yakalanırken, piyasaya sahte para sürme hazırlığında olduğu değerlendirilen şüphelinin üzerinde yapılan aramada 42 bin 400 lira sahte para ve suçtan elde edildiği belirlenen 10 bin lira nakit para ile geçirildi.

Gözaltına alınan H.T., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İHA