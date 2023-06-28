İzmir’de Kurban Bayramı’nın ilk günü, hem kurbanlık hayvan pazarlarında hem de hayvan kesim noktalarında hareketli geçerken, kentin bazı ilçelerinde ise sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık danalar hem trafikteki sürücülerde hem de çevredeki vatandaşlarda paniğe neden oldu. Kaçan danalar ile sahipleri arasında yaşanan kovalamacalar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kayda alındı. İHA