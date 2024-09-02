TGB'nin paylaştığı videolarda, ABD Donanması'na ait 'USS WASP' isimli savaş gemisinde görevli olduğu iddia edilen bir ABD askerine çuval geçirildiği görüntülendi.

Videoda, TGB üyelerinin ABD askerinin kafasına çuval geçirdiği ve o sırada "Yankee go home" şeklinde slogan attığı görülüyor. TGB'nin sosyal medyada paylaştığı bu görüntüler, büyük bir dikkat çekti.

Paylaşılan video ile birlikte TGB, şu açıklamayı yaptı: "ABD'nin en büyük taarruz gemisi USS WASP'ta görevli ABD askerlerine çuval geçirdik! Mehmetçiğimizin ve binlerce Filistinlinin kanını elinde taşıyan ABD askerleri ülkemizi kirletemez. Bu topraklara her adım attığınızda sizi hak ettiğiniz gibi karşılayacağız."

TGB, ayrıca bir başka video daha yayımladı. Bu videoda, iki ABD askerinin bir TGB'li genç tarafından tutulduğu ve diğerinin kafasına çuval geçirildiği anlaşılıyor. Çuval geçirilen askerin yardım çığlıkları, diğer asker tarafından duyulup, yardım etmeye çalıştığı ancak TGB'li gençlerle engellendiği görüntüleniyor.

Videonun altında ise şu ifadeler yer aldı: "Elleri Mehmetçiğimizin ve binlerce Filistinlinin kanıyla kirlenmiş ABD askerinin yardım çığlıklarına kimse cevap veremeyecek. Topraklarımızdan defolup gideceksiniz."