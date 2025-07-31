İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’ı makamında ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette iki üniversite arasında yapılabilecek iş birlikleri görüşüldü.

Rektör Yaşar, nazik ziyaretlerinden dolayı İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş’a teşekkürlerini iletti.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş ise misafirperverliklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.