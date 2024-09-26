Ramazan Tezcan Kimdir?

Ramazan Tezcan, Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu ve ardından Boston Üniversitesi'nde aktüeryal bilimler üzerine yüksek lisans yaptı. Kariyerine Hazine Müsteşarlığı'nda başlayan Tezcan, özel sektörde çeşitli görevlerde bulundu. 2019 yılından bu yana ekonomi politikaları üzerine çalışmalar yürüten Tezcan, bu alandaki bilgi ve birikimiyle öne çıkıyor.

Genel Sekreter Yardımcılığından Genel Sekreterliğe

CHP Seçim Koordinasyon Merkezi Yöneticisi olarak İzmir’e transfer edilen Ramazan Tezcan, daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde genel sekreter yardımcılığı görevini yürütmekteydi. Barış Karcı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talebi üzerine istifa etmesiyle boşalan genel sekreterlik koltuğuna, bakanlık onayıyla Tezcan getirildi.

Yeni Göreviyle Yerel Yönetimde Değişim Bekleniyor

Tezcan’ın genel sekreter olarak atanması, yerel yönetimde beklenen bir değişim olarak değerlendiriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yönetiminde önemli bir rol üstlenecek olan Tezcan, görevine kısa süre içinde başlayacak.