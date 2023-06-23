Boğazlıyan Belediyesi, halk sağlığının korunması ve gıda güvenirliliğinin sağlanması amacıyla kıyma çekimlerinin sadece kayıtlı ve onaylı gıda işletmeleri tarafından yapılacağını duyurdu.

Sokak aralarında ve caddelerde kıyma çekimi yapılmasının yasak olduğu bildirildi. Bu önlem, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde alınan tedbirler arasında yer alıyor.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar’ın talimatlarıyla halkın rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi hedeflenirken, belediye tarafından hijyen ve gıda güvenliği konusunda büyük önem verildiği vurgulandı. Daha önceki yıllarda sokak aralarında yapılan kıyma çekiminin bazı olumsuzluklara yol açtığına dikkat çekildi.

Boğazlıyan Belediyesi’nin aldığı karar doğrultusunda, kıyma çekimi işleminin sadece et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren kayıtlı ve onaylı gıda işletmeleri tarafından gerçekleştirilebileceği belirtildi. Sokaklarda kıyma çekimi yapılmasına izin verilmeyeceği ve kabahatler kanununa göre işlem yapılacağı uyarısında bulunuldu.

Kurban Bayramı süresince, kesim sonucunda elde edilen etlerin parçalanması, kıyma çekilmesi, sucuk kavurma gibi hizmetlerin, mesleğinde ehil kişilerce ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren kayıtlı ve onaylı gıda işletmelerinde hijyenik şartlar altında yapılması gerektiği vurgulandı. Belediye yetkilileri, kurallara uymayanlara cezai işlemler uygulanacağını belirtti.

Ayrıca, belediye tarafından alınan kararla birlikte kıyma çekim bedelinin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da kilogram başına 4 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Bu önlemlerle, Boğazlıyan Belediyesi’nin halk sağlığına ve gıda güvenliğine verdiği önemin altı çizilirken, vatandaşların bayramı rahat ve güvenli bir şekilde geçirmesi hedefleniyor. Haber Merkezi