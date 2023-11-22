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Her hafta düzenlenen Çarşamba sohbetlerinde bu hafta “İyiliği Emretmek Kötülükten Sakınmak” konusu ele alındı.

Kainatın yaratılışında ve varlık aleminin birbirleriyle ilişkisinde asıl olanın iyilik olduğunu ifade eden Müftü Yardımcısı Uzuner, “Yüce dinimiz İslam’ın gönderiliş gayesi de iyiliğin yeryüzünde hakim olması, kötülüğün ortadan kalkmasıdır. Müslüman; iyi bir insan, salih bir kul, erdemli bir birey olmalıdır. Ancak aynı zamanda bünyesinde var olan iyilik niyetini ve kötülükle mücadele gayretini topluma da yansıtmakla sorumludur. Bu sorumluluğun adı, emr-i bi’l-maruf nehy-i ani’l-münker, yani iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmaktır” dedi.

İman ve iyilik birbirinin ayrılmaz eşi olduğunu vurgulayan Uzuner, “Peygamberimizin ifadesiyle, ‘İyilik güzel ahlâktır’ dolayısıyla hayatta adalet, merhamet, saygı, dürüstlük, vefa ve hoşgörü gibi, güzel ahlâka dair ne varsa, hepsi birer iyiliktir. Mümin ise iyiliğin temsilcisidir. Bir yandan davranışlarıyla iyiliği yaşatırken, diğer yandan da hikmetli bir dille, güzel öğütle, doğru bilgiyle çevresini iyiliğe davet eder. Peygamberimizin tavsiyesine uyarak, hayatı kolaylaştırır, zorlaştırmaz; insanları müjdeler, nefret ettirmez. Mümin, hüsn-i zan besler, iyi düşünmenin ve iyiyi söylemenin imanın gereği olduğunu bilir. İnsanlara karşı iyi niyet besler ve şefkatli davranır. Hayatının her alanında safiyetin, dürüstlüğün ve doğruluğun yanında yer alır. Mümin, kötülüklerin son bulması için elinden gelen gayreti gösterir. Kötülüğe göz yummaz, dilini yalan ve iftirayla, zihnini su-i zanla kirletmez. Fitne ve dedikodu ateşine odun taşıyan asılsız sözlerin peşine düşmez. Zira o bilir ki insanların şeref ve haysiyetleri birbirine emanettir. Emanete hıyanet ise kötülüğün bir şubesidir” şeklinde konuştu.

Bilgi ve tecrübe, güç ve imkân nispetinde daima iyiliğin tavsiye edilmesi, kötülüklere engel olunması gerektiğini belirten Uzuner, “Bunun her birimizin üzerine dinî bir vecibe ve insanî bir vazife olduğunu unutmayalım. İyiliğin yayılması ve kötülüğün engellenmesi uğruna attığımız her adımın bir sevabı olacağına gönülden inanalım” ifadelerini kullandı.