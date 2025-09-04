İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar, 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ı kabri başında rahmet ve minnetle andı.

Kayalar, yayımladığı anma mesajında, Özal’ın yalnızca görev yaptığı dönemin değil, gelecek nesillerin de ufkunu aydınlatan bir devlet adamı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal’ı kabri başında rahmet, minnet ve özlemle andık. O, vizyonu, cesareti ve reformlarıyla ülkemizin gelişiminde silinmez izler bıraktı. Bizlere gösterdiği yol, bugün hâlâ ışık tutmaya devam ediyor. Kendisini rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.”

Kayalar, Özal’ın Türkiye’ye kazandırdığı değerlerin unutulmayacağını vurgulayarak, “Onunla aynı dönemde görev yapmış olmanın gururunu taşıyorum” ifadelerini kullandı.