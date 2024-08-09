Belediye Başkanı Sinan Yanar’a, belediye meclis üyelerine ve il genel meclisi üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kayalar daha sonra SORFEST Eymir Yaz Festivali’ne katıldı.

Eski Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı ve İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, Sorgun Yaz Festivali’nde hemşehrileriyle buluştu.

“YEREL EKONOMİYE KATKI SAĞLAR”

Milletvekili Kayalar, İYİ Parti Sorgun İlçe Başkanı Emre Ekim ve yönetimi ile Eymir Kasabası'nda, SORFEST Eymir festivali kapsamında düzenlenen etkinlikleri izledi.

Hemşehrilerinin büyük ilgisiyle karşılanan Lutfullah Kayalar, “SORFEST Eymir Festivali kapsamında düzenlenen konserler, ilçe halkının bir araya gelerek eğlenmesini ve kültürel etkinliklere katılımını teşvik ediyor” dedi.

Festival kapsamında yöresel ürünler stantlarını dolaşan Kayalar, yöresel ürünlerin ve yöresel lezzetlerin tanıtımının yerel ekonomiye katkı sağladığını vurguladı.

Kayalar, festival yöre halkının bir araya gelerek birlik ve beraberlik içinde vakit geçirdiği önemli bir etkinlik. Bu güzel festivalin genişletilerek Yozgat’ın geneline de yayılması, yöremizin ürünlerinin tanıtılması ve değerlerimizin ön plana çıkarılmasının fevkalade önemli olduğunu ifade etti.

Kayalar, SORFEST Eymir Yaz Festivaline katılımlarıyla destek veren Eymir Belediye Başkanı Sinan Yanar ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi.