Tarım Orman ve Köyişleri Eski Bakanı ve Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar Sorgun Belediye Başkanlığını ziyaret edip Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci’ye hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Ekici’den Belediyenin yürüttüğü projeler ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Yozgat ziyaretlerine aralıksız devam eden Kayalar’ın programında Bahadın Belediyesi vardı. İYİ Parti Sorgun İlçe Yönetimi ile birlikte Bahadın Belediye Başkanlığına nezaket ziyaretinde bulunan Kayalar, “Başkan Sami Eroğlu’na hayırlı olsun dileklerimizi ilettik, başta doğalgaz olmak üzere Beldemizin sorunlarını konuştuk. Bahadın beldemiz kendine özgü, köklü geleneği olan, yılların kültür mirasını kaybetmeyen, onu işleyip kullanan bir kasabamız. Şairi, yazarı, ozanı, araştırmacısı, öğretmeni, sanatçısı ve nice donanımlı üretken insanıyla göğsümüzü kabartan onlarca faaliyetle ülkemizde ve dünyada saygın bir yer edinmiş bir kasabamızdır” dedi.

"ÜLKESİNE, MİLLİ HASSASİYETLERİNE ÖZÜNDEN BAĞLILAR"

Yozgat Milletvekili Kayalar; Bahadın Kasabası'nda, El Sanatları Festivalini gezdi, alışveriş yaptı.

El emeği göz nuru sergileri gezerken stant sahipleriyle uzun uzun sohbet Kayalar yaptığı açıklamada, “Bahadın insanı Köyüne, memleketlerine, ülkesine ve milli hassasiyetlerine özünden bağlı, birbirine değer veren yardımsever ve dostanidir. Bu güzel insanların, yakın ilgileri ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Dünyanın en ince ruhlu, en kibar insanlarıyla sohbet etme fırsatı buldum, esnafla dertleştik. Bahadın’da olmaktan çok keyif aldım” ifadelerini kullandı.