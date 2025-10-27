İYİ Parti Sorgun İlçe Başkanlığı 4. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen ve tek listeyle gidilen kongrede, mevcut ilçe başkanı Emre Ekim, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Ekim, seçimin ardından partililere teşekkür etti.

Kongreye katılan İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar ise Ekim ve yönetimine başarılar diledi.

Kongreye, İl Başkanı Mustafa Görkem Taştan, ilçe başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve partililer katıldı.

Kaynak: AA