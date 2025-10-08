İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar, partisinin Şefaatli İlçe Teşkilatı kongresine katılarak partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Milletvekili Kayalar, kongrede yeni dönemde görev alacak teşkilat mensuplarına rozetlerini takdim etti. Ayrıca partiye yeni katılan üyelere de rozetleri verilerek, katılımlarından duyulan memnuniyet ifade edildi.

Kongre sonrasında düzenlenen açık hava buluşmasında Kayalar, partililer ve vatandaşlarla aynı sofrayı paylaştı. Katılımcılarla sohbet eden Kayalar, gösterilen ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti.

Milletvekili Kayalar, kongre ve buluşma sonrası yaptığı değerlendirmede, “Değerli yol arkadaşlarımızla ve kıymetli hemşehrilerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum. Gösterdikleri ilgi, samimiyet ve destek için herkese gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

